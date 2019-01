Vergnügungsviertel Kabukicho : Schießerei in Karaoke-Bar in Tokyo endet tödlich

Am Montagabend wurde ein 65-jähriger Koreaner erschossen. Das Opfer soll ein ehemaliges Yakuza-Mitglied sein.

von Sebastian Lohse

22. Januar 2019, 10:14 Uhr

In Tokyos westlichem Bezirk Shinjuku ereignete sich am Montagabend eine Schießerei in einer Karaoke-Bar. Mehrere japanische Medien berichten, dass ein Unbekannter mit einer Waffe gezielt auf einen 65 Jahre alten Mann schoss. Ohrenzeugen sprechen von drei Schüssen. Ein Mitarbeiter des Ladens fand den blutenden Mann am Boden einer der separaten Räume und alarmierte umgehend die Polizei. Der 65-Jährige erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Täter konnte mit einem Motorrad fliehen.

Verbindungen zur Mafia?

Ersten Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei dem Opfer um einen koreanischen Staatsbürger. Der Mann soll über zwanzig Jahre Mitglied der Sumiyoshikai gewesen sein. Sie ist die zweitgrößte Yakuza-Organisation Japans. Die Ermittler gehen daher von einer mafiösen Auseinandersetzung aus, die in Tokyos ältestem Vergnügungsviertel Kabukicho tödlich endete.

Das Rotlichtviertel Kabukicho ist mit seinen zahlreichen Bars, Restaurants, Spielhallen und Love Hotels ein beliebtes Ziel für Touristen. Auch wenn es in den letzten Jahren nur selten zu tödlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, gilt das Viertel als Hochburg der Yakuza.

Die Polizei fahndet nun nach dem 50 bis 70 Jahre alten Täter, dem ebenfalls Verbindungen zur japanischen Mafia unterstellt werden.