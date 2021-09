Covid-19 : In Dänemark gibt es keine Corona-Pandemie mehr

In Dänemark fallen ab diesem Freitag die letzten Corona-Beschränkungen weg.

Kopenhagen | So muss beispielsweise niemand mehr bei bestimmten Großveranstaltungen wie Begegnungen in der obersten dänischen Fußballliga einen Corona-Pass vorzeigen. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, entfällt auch in den gerade erst wieder eröffneten Diskotheken. Corona ist keine "gesellschaftskritische Krankheit" mehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.