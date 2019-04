Knapp ein Jahr nach Ziehung : In letzter Minute: Kanadisches Paar findet Lottoschein für Millionen-Gewinn

Weil ihr Enkelsohn sich ein Buch ausleihen wollte, fand ein kanadisches Ehepaar einen längst vergessenen Lottoschein.

von afp

04. April 2019, 14:50 Uhr

Québec | In letzter Minute hat ein Paar in Kanada einen Millionen-Lottogewinn einlösen können – ein Jahr nach der Ziehung. Nicole Pedneault und Roger Larocque fanden am vergangenen Wochenende durch Zufall einen Lottoschein zu einer Ziehung am 5. April 2018 wieder, wie die Lottogesellschaft der Provinz Québec am Mittwoch mitteilte.

Ihr Enkel sollte ein Referat über Japan halten und wollte sich deswegen ein Buch zu dem Land ausleihen. Im Inneren des Buches fand Pedneault dann den Lottoschein, den das Paar sich vor einem Jahr zum Valentinstag für 100 kanadische Dollar gekauft hatte.

Auf den letzten Drücker Millionär

Eine Recherche ergab, dass der Gewinn eine Million kanadische Dollar (mehr als 660.000 Euro) betrug – und dass der Lottoschein nur bis kommenden Freitag eingelöst werden konnte.

"Wenn mein Enkel mich nicht gebeten hätte, ihm Sachen für sein Referat auszuleihen, hätte ich den Lottoschein nie rechtzeitig gefunden", sagte Pedneault. "Es ist unglaubliches Glück, ihn in der letzten Minute gefunden zu haben."