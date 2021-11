Unwetter : Indonesien: Tote und Vermisste nach schwerem Regen

Die Überschwemmungen betreffen vor allem die indonesische Hauptinsel Java. Sie brachten viel Leid, mehrere Menschen starben, andere werden von vermisst.

Batu | Nach schweren Regenfällen haben Sturzfluten in Indonesien mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. Vier weitere würden noch vermisst, nachdem am Donnerstag Wassermassen und Schutt in den Ort Batu auf der Hauptinsel Java geströmt seien, teilte die Katastrophenschutzagentur am Freitag mit. „Rettungsteams suchen noch nach den Vermissten und helfe...

