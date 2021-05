Mircosoft schließt Webbrowser : Nach Vierteljahrhundert: Der Internet Explorer geht in Rente

Mircosoft unterstützt ab Juni 2020 nicht länger seinen Webbrowser Internet Explorer.

Hamburg | 25 Jahre war der Internet Explorer im Dienst. Am Mittwoch verkündete Microsoft nun, dass der Webbrowser ab kommenden Juni "in den Ruhestand" geschickt wird. In einem Blogeintrag verriet das Technologieunternehmen: "Die Zukunft des Internet Explorer für Windows 10 liegt in Microsoft Edge". Der Support werde am 15. Juni 2022 "für bestimmte Versionen von...

