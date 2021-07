Bald wieder Hochrisikogebiet? : Explodierende Inzidenz-Zahlen in der Türkei: Was Urlauber wissen müssen

Die Inzidenzzahlen in der Türkei sind in den vergangenen Tagen rapide gestiegen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bereits bei 125,9. Was bedeutet das für Urlauber?

Schwerin | Am Mittwoch lag der Inzidenz-Wert für die Türkei noch bei 109,1 – und hatte damit erstmals seit 17. Mai wieder die Marke von 100 überschritten. Noch stuft das Auswärtige Amt die Türkei als Risikogebiet ein. Rückreisende nach Deutschland müssen einen negativen Corona-Test, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen. In Anbetracht der e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.