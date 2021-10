Auch ein Kind unter Opfern : Kleinflugzeug stürzt in Bürogebäude bei Mailand – acht Tote

dpa/LaPresse via ZUMA Press/Claudio Furlan

dpa/LaPresse via ZUMA Press/Claudio Furlan

Schrecklicher Unfall in Italien: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs sterben alle Insassen. Der Flieger stürzte in ein Gebäude, das glücklicherweise leer stand.

Mailand | Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach ersten Angaben der Feuerwehr der Pilot, ein weiteres Crewmitglied und sechs Passagiere ums Leben. Unter den Opfern sei auch ein Kind, berichteten italienische Medien. Der Touristenflieger startete vom Flu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.