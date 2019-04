Friedrich-Ebert-Stiftung : Studie: Jeder zweite Deutsche hat negative Einstellung zu Asylbewerbern

Die Autoren der Studie beobachten mit Sorge eine Verankerung rechtspopulistischer Einstellungen in der Bevölkerung.

von kna und Ankea Janßen

25. April 2019, 11:17 Uhr

Hamburg/Berlin | In Deutschland sind einer Studie zufolge negative Einstellungen gegenüber Asylbewerbern offenbar weit verbreitet. Jeder Zweite äußere Vorbehalte, wenn er zu Asylsuchenden befragt werde, schreibt der "Spiegel" (Donnerstag) unter Berufung auf eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die am selben Tag in Berlin vorgestellt werden sollte. Sie trägt den Titel "Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/19". Im Vergleich zum Jahr 2016 sei diese Gruppe angestiegen: von 49,5 Prozent auf nun 54,1 Prozent. Es sei das höchste Ergebnis, seitdem 2011 erstmals Meinungen über Asylsuchende abgefragt wurden, hieß es.

"Es leben zu viele Ausländer in Deutschland"

Die Studienteilnehmer antworteten in der Befragung den Angaben zufolge in vier bis fünf Abstufungsmöglichkeiten (von "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu") auf Fragen wie beispielsweise: "Es leben zu viele Ausländer in Deutschland", "Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt" oder "Die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit".

Politik-Verdrossenheit

Der "Spiegel" schreibt zudem, dass die Autoren der Studie mit Sorge eine Verankerung rechtspopulistischer Einstellungen in der Bevölkerung beobachteten. "Sie sind in der Mitte normaler geworden", heiße es in der Studie. Erstmals seien die Teilnehmer auch zu Verschwörungstheorien befragt worden. Viele Menschen denken demnach, dass Politiker nur "Marionetten anderer Mächte" sind.

Kein Unterschied zwischen Ost und West

Eindeutig und offen rechtsextreme Einstellungen werden zwar vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Lediglich zwei bis drei Prozent der Befragten äußern sich klar rechtsextrem – im Osten nicht mehr als im Westen.

Besonders weit verbreitet ist mit insgesamt 13 Prozent die Zustimmung zum Nationalchauvinismus, ausgedrückt u.a. in der Aussage: "Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht", der immerhin 17 Prozent der Befragten zustimmen.

Die Studie basiert den Angaben zufolge auf repräsentativen Befragungen, die die Stiftung alle zwei Jahre in Auftrag gibt. Sie entstand in Kooperation mit dem Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld.