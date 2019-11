Neun Jahre Verspätung : Jetzt aber: Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

Mit neun Jahren Verspätung soll der Hauptstadtflughafen BER am 31. Oktober 2020 eröffnen.

von dpa

29. November 2019, 14:27 Uhr

Berlin | Der Hauptstadtflughafen BER soll nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Diesen Termin habe Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag dem Aufsichtsrat genannt, teilte die Betreibergesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Weitere Angaben zur Eröffnung sollen demnach am Nachmittag bei einer Pressekonferenz gemacht werden.