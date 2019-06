Die nächsten 15 Minuten : Joko und Klaas: Langsam wird ProSieben nervös

Nach dem Sieg gegen Pro7 kriegen Joko und Klaas noch mal 15 Minuten Anarchie geschenkt. Beim Sender wächst die Nervosität.

von Daniel Benedict

19. Juni 2019, 15:41 Uhr

Berlin | Zum zweiten Mal dürfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen, was sie wollen. Am heutigen Mittwoch kriegen sie als Prämie für den Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" noch einmal 15 Primetime-Minuten zur freien Verfügung. Der Sender erwartet offenbar mit Unruhe die Ereignisse, die ab 20.15 Uhr live in die Welt gehen. Diesen Statusbericht posteten Joko und Klaas inzwischen bei Facebook:





Mehr zum Thema: