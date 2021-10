Suche nahe bayrischer Grenze : Polizei: Vermisste Julia in Tschechien gefunden

Die achtjährige Julia Sleegers aus Berlin wurde nach einem Wanderausflug mit ihren Eltern vermisst.

Waldmünchen/Cerchov | Das im tschechischen Böhmerwald vermisste deutsche Mädchen Julia ist laut tschechischer Polizei gefunden worden. "Eine hervorragende Nachricht – das Mädchen ist gefunden, sie kommt nun in ärztliche Obhut", hie es in einem Tweet. Zuvor hatte die tschechische Zeitung "Pravo" am Dienstag unter Berufung auf "zwei vertrauenswürdige Quellen" in ihrer Onl...

