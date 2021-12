Notfälle : Junge Britin überlebt Krokodilangriff in Sambia

„Ich hatte sehr viel Glück“. Eine Britin wurde von einem Krokodil in den Sambesi-Fluss gezogen. Mehrere mutige Menschen sprangen hinterher und retteten die Frau.

Lusaka | Mit Hilfe von Freunden hat eine 18-jährige Britin laut Medienberichten einen Krokodilangriff in Sambia überlebt. „Als der Zwischenfall passierte, hatte ich bereits akzeptiert, dass ich meinen Fuß verlieren würde“, sagte Amelie Osborn-Smith in einem Video aus dem Krankenhaus in der sambischen Hauptstadt Lusaka, wie britische Medien in der Nacht zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.