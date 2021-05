Eltern und Bruder verloren : Nach Gondel-Absturz: Verwaistem Fünfjährigen geht es körperlich besser

Nach dem Gondel-Absturz in Italien wurde der Junge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile geht es ihm körperlich besser.

Turin | Der Zustand des bei dem Gondel-Absturz in Norditalien schwer verletzten Jungen bessert sich weiter. Der Fünfjährige habe zum ersten Mal leichte Nahrung zu sich genommen, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Sonntagabend mit. Der israelische Junge bleibe vorsichtshalber weiter auf der Intensivstation. Seine Tante und seine Großmutter seien bei ihm....

