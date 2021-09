Per Haftbefehl gesucht : Stutthof-Prozessauftakt geplatzt: Ehemalige KZ-Sekretärin flüchtig

Das Verfahren wegen Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof in mehr als 10.000 Fällen konnte am Donnerstag nicht wie geplant starten. Gegen die flüchtige Angeklagte Irmgard F. wurde Haftbefehl erlassen.

Itzehoe | Paukenschlag zum Beginn des Prozesses gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. aus dem Raum Quickborn in Schleswig-Holstein. Wie der Vorsitzende Richter Dr. Groß im Verhandlungssaal in Itzehoe am Donnerstagmorgen (30. September) mitteilte, ist die 96-jährige Angeklagte derzeit flüchtig. Dementsprechend konnte der Prozess nicht wie geplant eröffnet...

