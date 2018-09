Kalifornien : Fünf Tote bei Bluttat – Schütze nimmt sich das Leben

Über die Identität der Opfer und die genauen Hintergründe ist noch nichts bekannt.

von dpa

13. September 2018, 07:32 Uhr

Bakersfield | Bei einer Bluttat in Kalifornien sind am Mittwoch nach Polizeiangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Schütze haben sich selbst erschossen, als er von Beamten gestellt wurde, teilte Polizei-Lieutenant Mark King vom Bezirk Kern County der Deutschen Presse-Agentur mit. Unter den Toten sei auch die Frau des Schützen. Die Beamten gehen von häuslicher Gewalt aus. Über die Identität der anderen Todesopfer machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bakersfield, knapp 200 Kilometer nördlich von Los Angeles. Die Toten seien an zwei Tatorten gefunden worden. Augenzeugen hätten die Polizei alarmiert. Der Schütze entwendete bei der Flucht auch das Auto einer Frau. Er saß in diesem Fahrzeug, als ihm die Beamten auf die Spur kamen. Laut Polizei nahm sich der Mann das Leben, als er umzingelt wurde.