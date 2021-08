Unwetter : „Katastrophaler“ Hurrikan „Ida“ erreicht die US-Golfküste

Ein lebensgefährlicher Hurrikan ist auf Louisiana getroffen. Genau 16 Jahre nach dem verheerenden Wirbelsturm „Katrina“ droht der Region von New Orleans wieder eine Katastrophe.

New Orleans | Lebensgefährlich, katastrophal, ein Sturm und Überschwemmungen von historischem Ausmaß: Mit diesen Warnungen haben die Verantwortlichen eindringlich an die Anwohner der US-Golfküste appelliert, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Hurrikan „Ida“ traf am Sonntagmittag (Ortszeit) als „extrem gefährlicher“ Wirbelsturm auf die Küste im Bundesstaa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.