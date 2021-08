Anspruchsvolle Haustiere : Deshalb sollten Sie das Katzenklo nicht neben den Futternapf stellen

Katzen sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Auch beim Toilettengang haben sie ihren eigenen Kopf – Tipps rund um das Katzenklo.

Berlin | Katzen mögen es überhaupt nicht, wenn ihre Toilette unmittelbar neben dem Futterplatz steht. Das könnte dazu führen, dass sie ihr Klo verweigern, heißt es auf der Webseite "herz-fuer-tiere.de" Ein ruhiges Plätzchen für das Klo Das Wohnzimmer sei allerdings auch kein geeigneter Standort. Am besten sei das Katzenklo in einem Zimmer aufgehoben, in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.