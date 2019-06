Vater nur Beifahrer : Kind hinter dem Steuer: Polizei stoppt Neunjährigen

Da staunte die Polizei nicht schlecht: Während ein Kind auf einem Parkplatz seine Runden drehte, saß sein Vater daneben.

von Kim Patrick von Harling und dpa

23. Juni 2019, 16:32 Uhr

Oldenburg | Auf dem Kindersitz hinterm Lenkrad: Die Polizei hat einen Neunjährigen am Steuer eines Autos in Oldenburg gestoppt. Der Junge fuhr am Sonntag mit dem Vater als Beifahrer über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes, wie die Polizei mitteilte. "Die Beamten trauten ihren Augen nicht", heißt es in der Pressemitteilung.

Damit der Junge überhaupt über das Lenkrad schauen konnte, saß er auf einer Kindersitzerhöhung. An Gas- und Bremspedal kam er laut Polizei aber heran. Da der Neunjährige noch strafunmündig ist, hat sein 40 Jahre alter Vater seine Pflichten in der Fürsorge und als verantwortlicher Fahrzeughalter verletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.