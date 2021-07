Unfälle : Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Schweden

Fast genau zwei Jahre nach einem ganz ähnlichen Unglück erlebt Schweden eine neue Tragödie um eine Gruppe Fallschirmspringer. Neun Menschen kommen um, als ihr Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt.

Stockholm | Neun Menschen sind bei einem Flugzeugunglück in Schweden ums Leben gekommen. Acht Fallschirmspringer und der Pilot starben, als ein vom örtlichen Fallschirmclub angemietetes Kleinflugzeug am Donnerstagabend am Flughafen der Stadt Örebro kurz nach dem Start verunglückte und Feuer fing. Niemand an Bord der Propellermaschine überlebte, wie die zuständ...

