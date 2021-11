Adel : Königin Margrethe II. gefällt München gut

Zu ihrem Besuch bei Markus Söder in der Münchner Residenz fuhr die Staatsregierung das volle Programm auf: Böller, Blumen, Blasmusik. Am Samstag geht das Programm für die dänische Königin zu Ende.

München | Der dänischen Königin Margrethe II. hat ihr Besuch in Bayern nach eigenen Angaben gut gefallen. „Es war sehr nett“, sagte sie am Samstag in der Akademie der bildenden Künste in München. Sie sei schon einmal in München gewesen - „aber das ist eine sehr lange Zeit her“ und es sei auch sehr kurz gewesen. „Darum hatte ich nur vage Erinnerungen an meine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.