Gefälschtes Impfzertifikat? : Eltern und drei Kinder tot – Vater hatte offenbar Angst vor Verhaftung

Eine Familie in Königs Wusterhausen wird ausgelöscht: Mutter, Vater, drei Kinder. Der Mann soll verantwortlich sein – er ist selbst unter den Toten. Nun gibt es einen Hinweis auf das Motiv.

Berlin | Nach der Entdeckung von fünf Toten am Samstag in einem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen (Brandenburg) gilt der Familienvater laut Ermittlern als Täter. Der Mann habe Suizid begangen, ergaben Ermittlungen, über die am Montag Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus in einer Pressemitteilung informierten. Abschiedsbrief weist auf den Vater Der...

