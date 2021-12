Kriminalität : Königs Wusterhausen gedenkt der fünf Toten

Die örtliche Kirchengemeinde hat eine Gedenkveranstaltung am Abend organisiert. Eine fünfköpfige Familie war am vergangenen Samstag im Ortsteil Senzig aufgefunden worden.

Königs Wusterhausen | Die Stadt König Wusterhausen sowie die Kirchengemeinde in Senzig gedenken der toten fünfköpfigen Familie. „Am heutigen Donnerstag findet von 18.30 bis 20.00 Uhr eine Gedenkveranstaltung in Senzig statt. Diese wurde durch die Kirchengemeinde organisiert. Die Bürgermeisterin möchte gern daran teilnehmen“, teilte die Stadtverwaltung am Mittag mit. ...

