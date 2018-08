Ehemaliger UN-Generalsekretär : Kofi Annan ist tot

Kofi Annan, der ehemalige UN-Generalsekretär, ist tot. Er wurde 80 Jahre alt. Das bestätigte die Internationale Organisation für Migration der UN am Samstagmorgen.

von Tobias Bosse

18. August 2018, 11:43 Uhr

Genf | Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ist am Samstagmorgen im Alter von 80 Jahren in der Schweiz verstorben, wo er aufgrund einer Krankheit behandelt wurde. Das bestätigte die Internationale Organisation für Migration der UN am Samstagmorgen.

Annan war von 1997 bis 2006 Generalsekretär der Vereinigten Nationen und erhielt im Jahr 2001 gemeinsam mit der UN den Friedensnobelpreis.

Mehr in Kürze