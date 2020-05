Konflikt zweier Weltmächte : Vorwurf aus China: USA bringen uns „an Rand eines Kalten Krieges“

Der chinesische Außenminister beklagt unter anderem ein "politisches Virus" in den USA.

24. Mai 2020, 10:17 Uhr

Peking | Der chinesische Außenminister Wang Yi hat ein "politisches Virus" in den USA beklagt. Amerikanische Politiker nutzten jede Gelegenheit, um China anzugreifen, sagte der chinesische Chefdiplomat am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Rande der laufenden Sitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking. Die Liste der "Lügen und Verschwörungstheorien" in den USA gegen China werde immer länger.

China will seine Souveränität verteidigen

Die USA und China trügen große Verantwortung für Frieden und Entwicklung in der Welt. Beide Seiten sollten auch im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zusammenarbeiten. China und die USA könnten von Kooperation nur profitieren, bei Konfrontation aber nur verlieren, warnte der Außenminister. China werde aber seine Souveränität und seine territoriale Integrität verteidigen.

Einige politische Kräfte in den USA nehmen die Beziehungen zwischen China und den USA als Geisel und drängen das Verhältnis in Richtung eines neuen Kalten Krieges Chinas Außenminister Wang Yi