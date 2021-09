Unwetter : Krankenhaus in Mexiko überschwemmt: Mindestens 16 Tote

Nach schweren Regenfällen treten gleich drei Flüsse in Mexiko über die Ufer. Von dem Hochwasser betroffen ist auch ein Krankenhaus mit zahlreichen Covid-Patienten.

Tula de Allende | Bei einem Hochwasser in Mexiko sind in einem überschwemmten Krankenhaus mindestens 16 Patienten ums Leben gekommen. In der Klinik in der zentralmexikanischen Stadt Tula konnten Covid-19-Patienten wegen eines Stromausfalls infolge der Überschwemmung nicht mit Sauerstoff versorgt werden, teilte der Chef des staatlichen Instituts für Soziale Sicherhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.