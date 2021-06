Diagnose nach Geburt des Kindes : Ihr Schicksal berührte Tausende: Jenny Pawel verliert Kampf gegen Krebs

Kurz nach der Geburt ihres Kindes erhielt Jenny Pawel die Diagnose Krebs. Sie kämpfte gegen die Krankheit monatelang an. Nach Informationen unserer Redaktion ist die 35-Jährige gestorben.

Quickborn | Es ist eine erschütternde Nachricht:: Die an Leukämie erkrankte Quickbornerin Jenny Pawel hat den Kampf gegen den Krebs verloren. In ihrem Blog hat sich die junge Mutter zuletzt von allen, die mit ihr gehofft und gebangt haben, die ihr Mut machten und an ihrer Seite waren, verabschiedet. Da lag sie schon in einem Hospiz. Alle Anstrengungen, die sie au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.