„Deep Nostalgia“ : Wie bei Harry Potter: So erwecken Sie alte Familienfotos zum Leben

Bilder aus dem alten Familienalbum kann man mit der Software "Deep Nostalgia" zum Leben erwecken.

Hannover | Die angestaubten Bilder an den Wänden der Großeltern, Verwandte aus dem Familienalbum oder sogar Gemälde aus dem Museum: Die Software "Deep Nostalgia" der Ahnenforschungsplattform My Heritage erweckt längst verstorbene Menschen für einen kurzen Augenblick wieder zum Leben. Ähnlich wie in den "Harry Potter"-Filmen bewegt sich die Mimik der abgebildeten...

