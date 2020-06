Rassismus-Vorwurf in Berlin : Kundin erhebt schwere Vorwürfe gegen Rossmann-Kassiererin und Polizei

In einer Rossmann-Filiale in Berlin soll eine Kundin rassistisch von der Kassiererin beleidigt worden sein.

12. Juni 2020, 17:23 Uhr

Berlin/Burgwedel | Die Drogeriemarktkette Rossmann ist in Bedrängnis geraten, weil eine Kassiererin eine schwarze Frau beim Bezahlvorgang rassistisch beleidigt haben soll. "Wir bedauern sehr, was unsere Kundin in unserer Filiale in Berlin erlebt hat", teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag in Burgwedel (Region Hannover) auf Anfrage mit. Aktuell arbeite man den Vorfall intern auf, "um daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen".

Kassierin soll beleidigend geworden sein

Mehrere Medien hatten berichtet, die Frau solle beim Bezahlen des Betrugs beschuldigt worden sein: Die Kassiererin habe den deutschen Nachnamen auf der Bankkarte der Kundin für unvereinbar mit deren Hautfarbe gehalten, so der Vorwurf. Als die Kundin Anzeige erstatten wollte, hätten die hinzugerufenen Polizisten ihren Worten angeblich keinen Glauben geschenkt, ihr die Schuld zugewiesen und ihr gedroht.

Rossmann will Vorfall aufklären

Rossmann teilte mit, man suche den Dialog mit allen Beteiligten, vor allem mit der Kundin, die man inzwischen über die sozialen Medien kontaktiert habe. Der Firma sei es wichtig, "nicht übereinander, sondern miteinander zu sprechen – um ein besseres Verständnis füreinander zu bekommen und voneinander zu lernen", hieß es weiter.

Konsequenzen für Polizisten möglich

Die Polizei hat unterdessen eine Strafanzeige gegen die Kassiererin aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung mit rassistischer Motivation eingeleitet, wie die Behörde bei Twitter schrieb. Noch seien nicht alle Informationen zusammengetragen. "Wenn sich der Vorfall so abgespielt hat, dann steht ein strafbares oder disziplinarwürdiges Verhalten unseres Kollegen im Raum", hieß es.