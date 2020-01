Meldungen über Einschläferungen : Nach Schließung des Versuchslabors LPT: Was mit den gequälten Tieren passierte

Im Internet kursieren Meldungen, wonach unter anderem 90 Beagle-Welpen aus dem Labor bei Hamburg eingeschläfert würden.

20. Januar 2020, 14:55 Uhr

Die Tiere aus dem geschlossenen Tierversuchslabor in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind alle gerettet. Sven Fraaß vom Hamburger Tierschutzverein sagte am Montag: "Niemand braucht sich Sorgen machen. Die Tiere konnten alle gerettet werden und wurden auf verschiedene Tierheime und Pflegestellen verteilt." Es müsse auch keines der Tiere eingeschläfert werden. Im Internet kursieren Meldungen, wonach unter anderem 90 Beagle-Welpen aus dem Labor eingeschläfert würden, sollten sie bis Ende Februar kein neues Zuhause finden.

Dem wegen massiver Tierschutzverstöße in die Kritik geratenen Labor LPT in Neu Wulmstorf war vor kurzem die Betriebsgenehmigung entzogen worden. Tierschützer hatten im Oktober 2019 aufgedeckt, dass in dem Labor im Ortsteil Mienenbüttel Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt wurden.