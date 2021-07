Gesellschaftliches Tabu? : Warum Tina Lembcke ihre dreijährige Tochter noch stillt

Die 42-jährige Tina Lembcke stillt ihre dreijährige Tochter immer noch gerne und genießt diese intensive Zeit mit ihr. Doch ihr Umfeld reagiert nicht immer mit Verständnis.

Hasbergen | Das erwartet Dich in diesem Text: Was für Erfahrungen Tina Lembcke macht, wenn sie ihre dreijährige Tochter stillt. Warum sie mit dem Tabu des Langzeitstillens brechen möchte. Was die Stillberaterin Annette Barth empfiehlt. Dass die Ernährung mit Muttermilch für Babys optimal ist, das steht fest. Doch einmal muss es vorbei sein. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.