Justiz : Lebenslang für „Tiergartenmord“ - Gericht: Politisches Motiv

Mitten am Tag wird in einem Berliner Park ein Mann erschossen. Nach Überzeugung des Gerichts handelt es sich um Mord - im Auftrag Russlands. Moskau reagiert mit einer kaum verhohlenen Drohung.

Berlin | Die Auftraggeber für den Mord in einer Berliner Parkanlage saßen nach Überzeugung des Gerichts in Russland: „Das war Staatsterrorismus“, sagte der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi am Mittwoch bei der Urteilsverkündung. Mehr als zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen Georgier tschetschenischer Abstammung verurteilte das Berliner Kammergeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.