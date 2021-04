Das müssen Sie jetzt wissen : Bericht: Lidl macht es wie Aldi und teilt Geschäft in Nord und Süd auf

Aldi Nord und Aldi Süd – das Geschäftsmodell des Discounters hat sich bewährt. Lidl will offenbar nachziehen.

Berlin | Der Discounter Lidl will neue Wege gehen, das berichtet die Lebensmittelzeitung (LZ). Demnach will Lidl seine Marktpotenziale besser ausschöpfen und seine Geschäfte in Nord und Süd unterteilen – wie Aldi. So sollen die Regionalgesellschaften im Norden hierzulande der Nord-Chefin Olivia Rabys unterliegen, im Süden übernimmt der Süd-Chef Jens Stratmann ...

