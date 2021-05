Nach #allesdichtmachen : Liefers-„Tatort“ in der Quote: Hatte der Boykott-Aufruf Erfolg?

Nach der #allesdichtmachen-Kampagne gab es Boykott-Aufrufe gegen den Liefers-„Tatort: Rhythm and Love“. Die Fans guckten trotzdem.

Berlin | Seit über einer Woche ist Jan Josef Liefers dauerpräsent – als eines der prominentesten Mitglieder der #allesdichtmachen-Kampagne. Mitten in die Debatte fiel am Sonntagabend die Ausstrahlung des Münsteraner „Tatort: Rhythm and Love“. Hier war Liefers wieder in seiner Paraderolle als Professor Boerne zu sehen. Die Empörungswellen der Corona-Debatte sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.