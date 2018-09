RTL-2-Kuppelshow : Love Island: Ein Bademeister von der Ostsee ist auch dabei

Flirten für die Kamera: RTL 2 setzt die Kuppelshow "Love Island" fort. Die ersten elf Kandidaten stehen jetzt fest.

von Daniel Benedict

06. September 2018, 11:24 Uhr

Berlin | Ab dem 10. September präsentiert Jana Ina Zarrella die zweite Staffel von "Love Island". Als Weg zur Liebe eignet sich die Kuppelshow genauso wie als Sprungbrett in Formate wie "Promi Big Brother" oder "Sommerhaus der Stars". Die ersten elf Kandidaten, die mit frohen Hoffnungen und strammen Badekleidern in die nächste Runde starten, hat hat RTL 2 jetzt bekannt gegeben. (Was wurde aus den ersten Kandidaten Wie gut war die Quote? Alle Fakten zu "Love Island" lesen Sie hier.)





Julia (22), Studentin, aus Cölbe





Magdalena Possert / RTL 2





Lisa (21), Kosmetikerin und Masseurin aus Falkensee





Magdalena Possert / RTL 2





Marcellino (25), Clubmanager aus Mönchengladbach





Magdalena Possert / RTL 2





Natascha (28), Friseurin aus Freigericht





Magdalena Possert / RTL 2





Sabrin (25), Model aus Neukirchen-Vlyn





Magdalena Possert / RTL 2





Sebastian (24), Student der Energiewirtschaft aus Arth





Magdalena Possert / RTL 2





Till, (29), Bademeister aus Kiel





Magdalena Possert / RTL 2





Tobias (25), Maler und Lackierer aus Velbert





Magdalena Possert / RTL 2





Tracy (22), Jura-Studentin aus Konstanz





Magdalena Possert / RTL 2





Victor (20), Influencer, Model, Sänger und Student aus Barcelona





Magdalena Possert / RTL 2









Yanik (31), Logistik-Qualitätsmanager aus Garbsen





Magdalena Possert / RTL 2









„Love Island 2018“: Die Premiere zeigt RTL am Montag, 10. September, ab 20.15 Uhr; danach läuft die Show dienstags bis sonntags, immer ab 22.15 Uhr. Alle Senderinfos zu "Love Island" finden Sie im Special auf rtl2.de .