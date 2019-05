War es eine Paketbombe? : Explosion in Fußgängerzone: Mehrere Verletzte in Lyon

In der Innenstadt der südfranzösischen Stadt Lyon ist es zu einer Explosion gekommen.

von Christian Ströhl

24. Mai 2019, 18:32 Uhr

Lyon | Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am späten Nachmittag in einer Fußgängerzone. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, explodierte am späten Nachmittag offenbar eine Paketbombe in einer Fußgängerzone. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass in diese Richtung ermittelt werde.

Nach Behördenangaben wurden mindestens sieben Menschen verletzt. Der Unglücksort im historischen Stadtzentrum wurde abgesperrt. Die zuständige Präfektur rief Passanten auf, das Gebiet zu meiden, und richtete einen Sicherheitsbereich ein.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.