Preisverleihung : MTV Movie Awards: Scarlett Johansson mit Schleim überschüttet

Bei den MTV Movie Awards wird Preisträgerin Scarlett Johansson eine schleimige Ehre zuteil – wie dieses Video zeigt.

Los Angeles | Stars wie Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen und Sacha Baron Cohen sind bei den MTV Movie & TV Awards geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden bei einer von Komikerin Leslie Jones moderierten Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles verliehen. Cohen erhielt den Preis als "Comedic Genius" wegen seiner "unvergleichlichen Beiträge zur Welt der Com...

