Madrid : Bekannter Torero bei Stierkampf lebensgefährlich verletzt

Der spanische Torero Gonzalo Caballero wurde bei einem Stierkampf lebensgefährlich verletzt.

13. Oktober 2019, 18:59 Uhr

Madrid | Ein bekannter Torero ist am spanischen Nationalfeiertag bei einem Stierkampf in Madrid lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Organisatoren am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilten, verletzte ein Stier den 27-jährigen Gonzalo Caballero mit seinen Hörnern am linken Oberschenkel. Dabei sei die Oberschenkelarterie durchtrennt worden.

Operationssäle in Stierkampfarena

Die spanische Presse berichtete, Caballero sei mit Victoria Federica, einer Nichte von Spaniens König Felipe VI., liiert. Der Verletzte sei unter Vollnarkose operiert und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Stierkampfarena von Madrid verfügt über zwei Operationssäle, in denen verletzte Stierkämpfer behandelt werden. Die spanische Presse hatte bereits im Mai berichtet, dass Caballero dort eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel erlitten hatte.