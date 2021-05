Kriminalität : 17-Jährige von Mädchengruppe beraubt und niedergestochen

Eine 17-Jährige ist in Hannover von einer Mädchengruppe beraubt und später niedergestochen worden.

Hannover | Durch die Messerstiche wurde die Jugendliche schwer verletzt, sie kam in eine Klinik, während die Täterinnen flohen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zunächst hatten die drei Mädchen im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren ihr Opfer am Donnerstagnachmittag auf einem U-Bahnsteig im Zentrum angepöbelt, geschlagen und ihr die Handtasche gestohlen. Ein...

