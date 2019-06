Großeinsatz in Dortmund : Mann angeschossen – Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen

In Dortmund ist am Mittwochmorgen ein Mann angeschossen worden, am Abend wurde der Tatverdächtige festgenommen.

von dpa und lod

12. Juni 2019, 19:59 Uhr

Dortmund | Nach dem Schuss auf einen 32 Jahre alten Dortmunder hat die Polizei am Mittwochabend einen 33-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll das Opfer mit einem Gewehrschuss schwer verletzt haben. Bei ihm sei eine "Langwaffe" gefunden und beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Nach dem Schuss am Mittwochvormittag hatte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften unter Hochdruck gesucht. Ein Zeugenhinweis habe schließlich zum Erfolg geführt, hieß es.

Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen. Der Verdächtige müsse erst einmal vernommen werden, sagte die zuständige Staatsanwältin. Das Opfer wurde nach dem Schuss operiert und ist nicht in Lebensgefahr

