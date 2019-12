Skuriller Vorfall in Kassel : Mann wird mit Matratze auf fahrendem Auto transportiert

Ein Mann hat seinen Freund in Nordhessen mitsamt einer Matratze auf einem Autodach festgebunden und ist losgefahren.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Dezember 2019, 16:16 Uhr

Kassel | Die beiden Männer hätten sich damit einen Jux erlauben wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 20-Jährige hatte sich den Angaben zufolge freiwillig am Sonntagvormittag in Kassel mit einem Spanngurt festbinden lassen; verletzt wurde er bei der Fahrt nicht. Wie lange die beiden durch Kassel unterwegs waren, teilte die Polizei nicht mit. Zeugen hatten den Notruf alarmiert.

Alkohol und Drogen intus

Der 22 Jahre alte Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen hatte 0,8 Promille Alkohol intus und zudem Drogen genommen. Seinen Fahrzeugschlüssel musste er abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.