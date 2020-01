Frau in Preußisch Oldendorf erschossen : Tödlicher Schuss: Passant berichtet, wie er den Schützen überwältigte

Auf offener Straße ist am Sonntagmittag in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) eine Frau erschossen worden – mutmaßlich von ihrem Mann. Das Paar lebte getrennt. Unsere Redaktion hat mit dem Mann gesprochen, der den mutmaßlichen Täter überwältigte.

06. Januar 2020, 16:58 Uhr

Preußisch Oldendorf | Am Busbahnhof der ostwestfälischen Stadt ist es ruhig am Montagmittag – bis auf das Fernsehteam, das versucht, Passanten anzusprechen. Ein Schild an der nahe gelegenen Eisdiele drückt das Beileid der Besitzer aus. Es geht um eine Tat, die sich nicht einmal 24 Stunden zuvor ereignet hat.

Am Sonntagmittag um 14.10 Uhr fuhren Patrick Schneider und sein Vater Walter am Busbahnhof vorbei. Durch das Fenster sah der 37-Jährige, wie eine Frau zu Boden stürzte. Sofort wendete sein 69 Jahre alter Vater das Auto. Als Patrick Schneider einen Mann mit einer Schusswaffe erblickte, zögerte er nicht: Er sprang aus dem Auto, zwang den Mann zu Boden und nahm ihm die Waffe ab.



Der Mann sei ruhig gewesen, habe aber zu der Frau gewollt. Doch der 37-Jährige ließ ihn nicht. "Ein Ehepaar leistete in der Zeit Erstversorgung für die Frau", sagt Schneider. Doch die 54-Jährige verblutete noch vor Ort durch den Schuss in ihren Rücken.





Familie kommt ohne Vorwarnung zum Tatort



Noch bevor die Polizei die Angehörigen des Opfers informieren konnte, trafen diese am Tatort ein, wie die Beamten selbst mitteilen. Weil die Frau nach ihrer Arbeit bei einem Pflegedienst nicht nach Hause gekommen war, hatte sich die Familie auf die Suche gemacht. Die Angehörigen wurden erst von der Polizei und dann von Notfallseelsorgern betreut.





Die Freiwillige Feuerwehr Preußisch Oldendorf baute einen Sichtschutz auf, um Opfer und Tatort zu schützen. Ein paar Schaulustige seien auch dort gewesen. Das hat Ralf Lohrie, Leiter der Feuerwehr, von seinen Kameraden vor Ort erfahren.



Eine Bekannte berichtet

Der 58-jährige deutsche Tatverdächtige ist der Mann des Opfers, doch das Paar aus Preußisch Oldendorf lebte getrennt. Sein Motiv ist laut Polizei bislang unklar. Den Beamten waren bis zur Tat weder Streitigkeiten bekannt noch war der 58-Jährige auffällig geworden.

"Das war eigentlich eine ganz normale, unauffällige Familie", sagt eine Frau, die das Paar nach eigenen Angaben kennt und anonym bleiben möchte. Alkohol- oder Drogenprobleme habe keiner der beiden gehabt. Sie vermutet, dass Eifersucht eine Rolle spielte. Eventuell hätten sich die beiden aussprechen wollen. "Aber er hatte eine Pistole dabei", merkt sie an. "Dann ist die Absicht wohl klar."

Für alle sei die Tat ein Schock gewesen, sagt die Frau:

"Und die Kinder der beiden sind fertig – sie haben sozusagen beide Elternteile auf einmal verloren."





Keine Waffenbesitzkarte



Der 58-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte der Mann keine Waffenbesitzkarte. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Bielefeld hat mit Unterstützung der Polizei Minden-Lübbecke die Ermittlungen aufgenommen.

Patrick Schneider, der den Tatverdächtigen stellte, möchte lieber im Hintergrund bleiben. "Es waren auch andere dabei, die Außergewöhnliches geleistet haben", sagt er mit Blick auf das Ehepaar, das versuchte, dem Opfer zu helfen.

Nur einen Tag zuvor, am Samstag, tötete im nordrhein-westfälischen Düren ein mutmaßlich psychisch kranker Mann seine Ehefrau, eine Nachbarin und anschließend sich selbst. Spuren deuten auf einen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten hin.

Gewalt gegen Frauen: Zahlen Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) versucht in Deutschland im Durchschnitt fast jeden Tag ein Mann, seine Frau oder Ex-Partnerin umzubringen. 2018 wurden bundesweit 123 Frauen von ihren Lebensgefährten oder Ex-Männern getötet, hinzu kamen 208 Mord- beziehungsweise Totschlagsversuche in Partnerschaften. Weltweit wurden einer UN-Studie zufolge im Jahr 2017 87.000 Frauen getötet, davon 50.000 von ihrem Partner oder von Familienangehörigen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt den Begriff Femizid, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermodert werden.





