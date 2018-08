Bluttat in Arztpraxis : Mann ersticht Arzt und verletzt Helferin in Offenburg

Der Arzt überlebt die Attacke nicht. Er stirbt an seinen Stichverletzungen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

von dpa

16. August 2018, 11:25 Uhr

Offenburg | Ein Mann hat in einer Arztpraxis in Offenburg (Baden-Württemberg) einen Mediziner erstochen und eine Helferin schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Arzt starb an seinen Verletzungen, seine Helferin kam in ein Krankenhaus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

An der Fahndung waren mehr als 20 Polizeistreifen sowie Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Weitere Einzelheiten zu der Tat in der baden-württembergischen Stadt waren zunächst nicht bekannt.