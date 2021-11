Kriminalität : Mann in England gibt Morde und Leichenschändungen zu

Ein 67-Jähriger in England hat sich schuldig bekannt, vor über 30 Jahren zwei junge Frauen getötet zu haben. Vor Gericht kamen auch weitere schockierende Taten des Mannes zur Sprache.

Maidstone | Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen, doch dann kamen viele weitere schockierende Taten ans Licht: Ein Mann in England hat neben zwei Morden an jungen Frauen Dutzende Fälle von Nekrophilie gestanden. Wie die Polizei in der Grafschaft Kent mitteilte, bekannte sich der 67-Jährige vor Gericht in der südostenglischen Stadt Maidstone schuldig, vor ...

