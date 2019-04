Kurioser Polizeieinsatz : Von Gebimmel genervt: Mann sticht Eisverkäufer die Reifen platt

Eigentlich sorgt das Eintreffen des mobilen Eisverkäufers für Freude in der Nachbarschaft. Nicht so in Kaiserslautern.

von Ankea Janßen

09. April 2019, 18:05 Uhr

Kaiserslautern | "Der Eismann, der Eismann", rufen Kinder verzückt, wenn sie das Klingeln des mobilen Eisverkäufers hören und freuen sich auf eine Kugel Schokoladen- oder Erdbeereis. Für alles andere als Begeisterung sorgte das Bimmeln jedoch bei einem 55-Jährigen aus Kaiserslautern.

Zwei Reifen platt gestochen

Statt sich eine große Eiswaffel zu gönnen, rannte der Mann aus seinem Haus und stach zwei Reifen des Eisverkaufswagens platt – anschließend ging er wieder zurück ins Gebäude. Ziemlich verdutzt verständigte der Eisverkäufer die Polizei, die jetzt gegen den Mann ermittelt.