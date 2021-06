Haftbefehl für Angreifer : Mann sticht bei Public Viewing auf Sicherheitsleute ein

Völlig unvermittelt hat ein Mann in Magdeburg beim Public Viewing Sicherheitsleute angegriffen. Ein Opfer schwebte dabei sogar in Lebensgefahr.

Magdeburg | Ein 41-Jähriger hat bei einem Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft in Magdeburg zwei Sicherheitsleute mit einem Messer angegriffen, die ihn des Platzes verwiesen hatten. Einer der Männer sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch zunächst mit. Am Nachmittag hieß es dann, sein Zustand sei nicht mehr lebensbedrohlich....

