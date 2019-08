Schwerverletzt ins Krankenhaus : Mann überrollt vierjährigen Sohn mit Traktor

Der vierjährige Sohn des Fahrers saß auf der Ladefläche bevor zwischen die Reifen des Traktors fiel.

von dpa

11. August 2019, 11:33 Uhr

Laupheim | Bei einer Probefahrt mit einem Traktor hat ein Mann in Baden-Württemberg aus Versehen seinen vier Jahre alten Sohn überrollt. Der Junge sei bei dem Unfall in Laupheim am Samstag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Er hatte bei der Fahrt gemeinsam mit seinem sieben Jahre alten Bruder auf der Ladefläche gesessen und war beim Anfahren von der Pritsche zwischen die Reifen des Fahrzeugs gestürzt. Dort wurde der Vierjährige von den Hinterreifen überrollt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen ins Krankenhaus.