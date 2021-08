Lebensgefährliche Krankheit : Keine Medikamente oder Impfung: Ausbruch von Marburg-Fieber in Afrika

Eine Infektion mit dem hochansteckenden Marburg-Fieber ist lebensgefährlich. In Westafrika ist der erste Fall nachgewiesen worden.

Conakry | Im westafrikanischen Staat Guinea haben die Behörden einen Ausbruch des lebensgefährlichen Marburg-Fiebers bekanntgegeben. Wie die Weltgesundheitsorganiation WHO am Montagabend mitteilte, handelt es sich um den bisher ersten Fall überhaupt in Westafrika. Suche nach Kontaktpersonen Weniger als zwei Monate nach dem Ende eines Ebola-Ausbruchs...

