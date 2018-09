Großeinsatz in Oberfranken : Medienbericht: Polizei fasst Verdächtigen im Mordfall Peggy

Die Polizei hat laut einem Medienbericht einen Tatverdächtigen gefasst, der für Peggys Tod verantwortlich sein könnte.

von Maximilian Matthies

13. September 2018, 00:03 Uhr

Marktleuthen | Bei einem Großeinsatz der Polizei im oberfränkischen Marktleuthen soll am Mittwochabend ein Verdächtiger im Mordfall Peggy gefasst worden sein. Das berichtet "Focus Online". Dem Bericht zufolge hat der Festgenommene bereits ein Geständnis abgelegt. Offiziell bestätigt wurde der Bericht von Polizei oder Staatsanwaltschaft bisher nicht. Die Pressestelle der Polizei wollte sich laut "Nordbayerischer Kurier" am Donnerstag zu dem Einsatz äußern.





Am 7. Mai 2001 war die neunjährige Peggy in Bayern auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Erst 15 Jahre später tauchten dann Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen auf. Rund 20 Kilometer entfernt von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken fand ein Pilzsammler im Sommer 2016 Knochen des Mädchens. Dort wurden kurze Zeit spät DNA-Spuren des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt entdeckt. Ein zunächst vermuteter Zusammenhang zwischen den Morden des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und dem Fall Peggy bestätigte sich allerdings nicht.