Kreuzfahrtschiff in der Karibik : Masernfall an Bord: 300 Scientology-Anhänger unter Quarantäne

Lucia. Das US-Kreuzfahrtschiff "Freewinds" gehört der Sekte Scientology, die für ihre medizinkritische Haltung bekannt ist.

von dpa

02. Mai 2019, 17:07 Uhr

St. Lucia | Wegen eines Masernausbruchs an Bord ihres Kreuzfahrtschiffes sind in der Karibik rund 300 Menschen unter Quarantäne. Ärztin Merlene Fredericks James bestätigte am Mittwoch, dass ein weibliches Besatzungsmitglied an Masern erkrankt sei und auf dem Schiff im Hafen der Insel St. Lucia isoliert behandelt werde. Aufgrund hoher Ansteckungsgefahr gelte seit Montag die Quarantäne, das sei eine Entscheidung gemäß den Empfehlungen der panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO, so James weiter.

US-Schiff der Sekte Scientology

Ein Mitarbeiter der Küstenwache von St. Lucia bestätigte dem US-Sender NBC, dass es sich um die "Freewinds" handele, einem US-Schiff, das der Sekte Scientology und den Anhängern als ein religiöses Refugium dient. Die Sekte gibt offiziell auf ihrer Webseite keine Empfehlungen an ihre Mitglieder, sich nicht zu impfen. Allerdings berichten viele Aussteiger immer wieder von einer verbreiteten medizinkritischen Haltung innerhalb der Gruppe.

Auch interessant: "Asoziale Trittbrettfahrer": Warum dieser Arzt Impfgegner aus seiner Praxis wirft



Masern-Rückkehr aufgrund vieler Impfgegner

In den USA wurden Masern im Jahr 2000 für ausgerottet erklärt, doch die Krankheit erlebt aufgrund vieler Impfgegner eine Rückkehr. Aktuell gibt es laut US-Gesundheitsbehörde CDC in den Vereinigten Staaten 704 bestätigte Fälle, ein Negativ-Rekord in den vergangenen 25 Jahren. Viele wissenschaftliche Studien haben belegt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus als befürchteter Nebenwirkung gibt.