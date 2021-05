Auftritt bei Corona-Benefiz : Nach Skandal-Interview: Meghan Markle spricht sich für Frauenrechte aus

Herzogin Meghan ist zum ersten Mal nach ihrem Skandal-Interview wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Los Angeles | Herzogin Meghan hat bei einem Benefizkonzert auf die weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Frauen aufmerksam gemacht. Seit Beginn der Pandemie hätten in den USA fast 5,5 Millionen Frauen ihre Arbeit verloren, sagte die 39-Jährige in einem eingespielten Video bei dem am Samstagabend im US-Fernsehen und online ausgestrahlten Konzert de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.